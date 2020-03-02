الدفاع التركية: القضاء على 32 "إرهابيا" من "بي كا كا" شمالي سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "القضاء على 32 "إرهابيًّا" من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" في شمالي ​سوريا​، أثناء محاولتهم التسلّل إلى منطقة "نبع السلام" من الجهة الجنوبية".

يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري، عمليّة "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من مسلّحي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم؛ بحسب مزاعم الجانب التركي.

وفي 17 من الشهر نفسه، علّق الجيش التركي العمليّة، بعد توصّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.