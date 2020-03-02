أعلنت وزارة الدفاع التركية "القضاء على 32 "إرهابيًّا" من تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" في شمالي سوريا، أثناء محاولتهم التسلّل إلى منطقة "نبع السلام" من الجهة الجنوبية".
يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش السوري، عمليّة "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من مسلّحي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم؛ بحسب مزاعم الجانب التركي.
وفي 17 من الشهر نفسه، علّق الجيش التركي العمليّة، بعد توصّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية: القضاء على 32 "إرهابيا" من "بي كا كا" شمالي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.