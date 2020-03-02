الصحة بأربيل: إحالة ألف وافد للحجر الصحي للاشتباه بإصابتهم بكورونا

أعلن الناطق باسم ​وزارة الصحة​ في محافظة أربيل في ​العراق​ عن إحالة أكثر من ألف وافد إلى ​إقليم كردستان​ إلى الحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم ب​فيروس كورونا​ . إضغط للمزيد

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