استسلام محتجز عشرات الرهائن في الفلبين

استسلم محتجز عشرات الأشخاص في مركز "سان خوان" التجاري في العاصمة الفلبينية ​مانيلا​ للشرطة، وقد تم خلال ذلك تحرير الرهائن الذين احتجزهم الرجل المسلح لمدة 5 ساعات.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت الأنباء أن ​الشرطة الفلبينية​ أغلقت مركزاً تجارياً في منطقة سان خوان في مانيلا، حيث احتجز رجل مسلح حوالي 30 شخصا، هم من موظفي المركز حيث كان المهاجم يعمل في السابق حارس أمن.