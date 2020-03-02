استسلام محتجز عشرات الرهائن في الفلبين

استسلم محتجز عشرات الأشخاص في مركز "سان خوان" التجاري في العاصمة الفلبينية مانيلا للشرطة، وقد تم خلال ذلك تحرير الرهائن الذين احتجزهم الرجل المسلح لمدة 5 ساعات.
وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت الأنباء أن الشرطة الفلبينية أغلقت مركزاً تجارياً في منطقة سان خوان في مانيلا، حيث احتجز رجل مسلح حوالي 30 شخصا، هم من موظفي المركز حيث كان المهاجم يعمل في السابق حارس أمن.
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