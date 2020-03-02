أفادت وكالة "​سكاي نيوز​" عن أن شركة بي إم دبليو الألمانية تعلن إصابة أحد موظفيها في ​ميونخ​ ب​فيروس كورونا​، وتطلب من نحو 150 موظفا فرض حجر صحي ذاتي على أنفسهم لأسبوعين .

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كانت هذه تفاصيل خبر وضع 150 من موظفي شركة BMW بالحجر المنزلي لأسبوعين بعد تسجيا إصابة موظف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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