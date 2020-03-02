وزارة الصحة: تسجيل 3 حالات مثبتة مخبرياً مصابة بكورونا وهي لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين

أعلنت ​وزارة الصحة​ عن "تسجيل ثلاث ​حالات​ مثبتة مخبرياً مصابة ب​فيروس كورونا​ وهي لأشخاص مخالطين لمصابين سابقين وكانوا موضوعين في الحجر الصحي"، مناشدة "جميع الوافدين من الدول التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس التقيّد التام بتدابير العزل المنزلي وعند ظهور أي عوارض الاتصال فوراً على الرقم 76592699​​​​​​​".

وفي وقت سابق افادت معلومات لتلفزيون "النشرة" عن تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في لبنان إلى 13.

ولفتت المعلومات الى ان المصابين الثلاثة هم من عائلة المصاب السوري، حيث كانوا ضمن الحجر المنزلي بانتظار نتائج الفحوصات التي أكدت إصابتهم، وقد تم وضهم في الحجر الصحي داخل مستشفى بيروت الحكومي.