ارتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في فرنسا إلى 4 بعد وفاة مريضين

أعلنت السلطات الصحية في ​فرنسا​ عن وفاة شخصين جديدين بسبب ​فيروس كورونا​ ليرتفع عدد الوفيات إلى 4 .

يأتي ذلك بعد أن أعلن مدير جهاز ​الصحة العامة​ الفرنسي أمس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا إلى 130، والوفيات إلى 2 .

تجدر الإشارة إلى أنه كان قد طلب ​وزير الصحة​ الفرنسي أوليفييه فيرانا من المواطنين "الحد من تبادل القبلات لدى التحية والترحيب، بهدف تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والحظر يشمل القبلات التقليدية المزدوجة أو الثلاثية على الخد، والتي تسمى في فرنسا la bise".