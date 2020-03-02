معلومات تلفزيون "النشرة": 3 إصابات جديدة بالكورونا في لبنان والعدد يرتفع الى 13

افادت معلومات لتلفزيون "النشرة" عن تسجيل 3 ​حالات​ جديدة مصابة ب​فيروس كورونا​، ليرتفع عدد المصابين في ​لبنان​ إلى 13. ولفتت المعلومات الى ان المصابين الثلاثة هم من عائلة المصاب السوري، حيث كانوا ضمن الحجر المنزلي بانتظار نتائج الفحوصات التي أكدت إصابتهم، وقد تم وضهم في الحجر الصحي داخل ​مستشفى بيروت الحكومي​.

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