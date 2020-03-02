قائد الجيش: معيار النجاح بالكلية الحربية هو الكفاءة والمنافسة والتصنيف بمباراة الدخول

ركّز قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، خلال زيارته ونائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني ​زينة عكر​ الكلية الحربية، حيث اجتمعا بتلامذة ضباط السنة الأولى، على أنّ "معيار النجاح في الكلية الحربية هو الكفاءة والمنافسة والتصنيف في مباراة الدخول".

وتوجّه إلى التلامذة قائلًا: "إفتخروا بهذا النجاح الّذي حقّقتمونه بإرادتكم الصلبة وجهودكم". ولفت إلى أنّ "تجربة إدخال الإناث إلى الكلية الحربية هي الأولى من نوعها في تاريخ الجيش اللبناني، وجاء هذا القرار نتيجة قناعة في تعزيز دور المرأة في الجيش والآن في الكلية الحربية بعد أن أثبتت كفاءتها وجدارتها"، مشدّدًا على أنّ "النجمة الّتي يضعها الضابط هي مسؤوليّة تجاه مرؤوسيه وتجاه شعبه ووطنه".