الصحة الأردنية: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا والإشتباه بأخرى

أعلنت ​وزارة الصحة​ في ​الأردن​ عن تسجيل أول حالة إصابة ب​فيروس كورونا​ لشخص آت من ​إيطاليا​، والإشتباه بحالة أخرى في البلاد .

وقد أكد ​وزير الصحة​ الأردني أنه تم تعقيم منزل المصاب بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه "لدينا خطة للتعامل مع تداعيات كورونا وهناك قسم خاص معزول في المستشفى لمعالجة أي إصابة بالفيروس".