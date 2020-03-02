أعلنت وزارة الصحة في الأردن عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لشخص آت من إيطاليا، والإشتباه بحالة أخرى في البلاد .
وقد أكد وزير الصحة الأردني أنه تم تعقيم منزل المصاب بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنه "لدينا خطة للتعامل مع تداعيات كورونا وهناك قسم خاص معزول في المستشفى لمعالجة أي إصابة بالفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الأردنية: تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا والإشتباه بأخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.