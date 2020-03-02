الرئيس السوري يبحث مع مسؤولي شرق ليبيا التدخلات التركية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق (د ب أ)

بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الاثنين مع وفد من الحكومة الليبية المؤقتة في شرق ليبيا التطورات في سوريا وليبيا، والمعركة التي يخوضها البلدان ضد الإرهاب والتدخلات الخارجية بكل أشكالها.

وذكرت وكالة الأنباء السورية( سانا) اليوم أنه "تم التأكيد على أن ما يحدث في سوريا وليبيا واحد، وأن الحرب ضد الإرهاب ليست معركة البلدين فقط، وخاصة أنها ستحدد مصير المنطقة في مواجهة المشاريع التي تحاول بعض الدول فرضها عليها عبر أدواتها، وعلى رأسها نظام أردوغان (الرئيس التركي)الذي باتت سياساته القائمة على استخدام الإرهاب لتحقيق مصالح سياسية هي العامل الأساسي في زعزعة استقرار المنطقة ككل".

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ووفق الوكالة، بحث الجانبان تفعيل التعاون الثنائي في المجالات كافة، والذي يشكل إعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين أولى خطواته، وإعادة تنشيط العلاقات والروابط التي تجمع الشعبين بما يعود بالنفع المتبادل عليهما، ويعزز مقومات صمودهما في مواجهة كل ما يتعرضان له.

بحسب ما أوردته "بوابة افريقيا الإخبارية" أعلنت وزارة الإعلام السورية، أن غدا الثلاثاء، سيتم إعادة فتح السفارة الليبية في دمشق بحضور وفد من الحكومة المؤقتة بشرق ليبيا .

وكانت وزارة الخارجية السورية قد وقعت مع نظيرتها في الحكومة الليبية المؤقتة، أمس الأحد، على مذكرة تفاهم بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.