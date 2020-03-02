أوروبا ترفع مستوى التحذير من خطورة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل (د ب ا)

أعلنت رئيسة المفوضة الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الاثنين أنه تم رفع مستوى التحذير من خطورة فيروس كورونا المتحور الجديد على مواطني الاتحاد الأوروبي من معتدل إلى مرتفع، بحسب أحدث تقييم للمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي في بروكسل" بمعنى آخر، الفيروس مستمر في الانتشار".