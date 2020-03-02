مقتل ما لايقل عن 21 شخصا في حادث سير بجنوب أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - جوهانسبرج (د ب ا)

قال مسؤول في قطاع الصحة بجنوب أفريقيا اليوم الاثنين إن ما لايقل عن 21 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر انحراف حافلة من على الطريق وسقوطها على منحدر تل بإقليم إيسترن كاب.

وقال سيزوي كوبيلو المتحدث باسم قطاع الصحة الإقليمية لشبكة جنوب أفريقية محلية " لا أستطيع أن أؤكد الأعداد، حيث أن هناك أشخاصا مازالوا في عداد المفقودين".

وأضاف أن جغرافيا موقع الحادث صعبة بالنسبة لرجال الانقاذ، حيث أن الحافلة انقبلت عقب أن سقطت لمسافة 200 متر. ويعتقد أن هناك أشخاصا مازالوا محاصرين في الحافلة.

ولم يعرف بعد سبب الحادث.