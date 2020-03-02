محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:
افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، صالة الألعاب والتدريب "الجيم والأيروبكس" في نادي الفتيات بمدينة العمال.
وأعرب "الداودي" عن سعادته بوجود مثل هذا النادي وما يقدمه من أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية واجتماعية للمرأة في قنا، بما يسهم في تنمية قدرات السيدات والفتيات بالمحافظة.
ووجه المحافظ، المسئولين في النادي بضرورة تفعيل كافة الأنشطة به وإتاحة الفرصة الكاملة أمام الفتيات والسيدات بممارسة الرياضات المختلفة.
من جانبها أوضحت ناهد الضوي مدير نادى الفتيات، أن صالة "الجم والأيروبكس والساونا" جرى تجهيزهم من موارد النادي الذاتية
وطالبت "الضوي" المحافظ بضرورة تغطية ملعب الأنشطة الرياضية وتحويله إلى صالة مغطاة من أجل حماية الفتيات أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر 20 صورة ترصد افتتاح محافظ قنا لـ"صالة الجيم والأيروبكس في نادي الفتيات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.