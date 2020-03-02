20 صورة ترصد افتتاح محافظ قنا لـ"صالة الجيم والأيروبكس في نادي الفتيات"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الاثنين، صالة الألعاب والتدريب "الجيم والأيروبكس" في نادي الفتيات بمدينة العمال.

وأعرب "الداودي" عن سعادته بوجود مثل هذا النادي وما يقدمه من أنشطة رياضية وثقافية وترفيهية واجتماعية للمرأة في قنا، بما يسهم في تنمية قدرات السيدات والفتيات بالمحافظة.

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ووجه المحافظ، المسئولين في النادي بضرورة تفعيل كافة الأنشطة به وإتاحة الفرصة الكاملة أمام الفتيات والسيدات بممارسة الرياضات المختلفة.

من جانبها أوضحت ناهد الضوي مدير نادى الفتيات، أن صالة "الجم والأيروبكس والساونا" جرى تجهيزهم من موارد النادي الذاتية

وطالبت "الضوي" المحافظ بضرورة تغطية ملعب الأنشطة الرياضية وتحويله إلى صالة مغطاة من أجل حماية الفتيات أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.