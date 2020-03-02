وعدها بالزواج.. المشدد 10 سنوات لمتهم بمعاشرة طالبة قاصر في بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الاثنين، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بمواقعة طالبة جنسيًا، ومعاشرتها معاشرة الأزواج، بعد علاقة عاطفية نشأت بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبي، ويوسف عدلي، وسكرتارية محمد رضا، وبحضور أحمد يسري، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 12982 لسنة 2019، جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3319 لسنة 2019، والمقيدة بحصر تحقيق رقم 1436 لسنة 2019.

كان المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال "ع. ط"، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنه في شهر أكتوبر عام 2019، بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، واقع طالبة جنسيًا وعاشرها معاشرة الأزواج، عدة مرات، ما أدى إلى فض غشاء بكارتها، بالرغم من كونها لم تبلغ من العمر 18 عامًا.

وتبين من أوراق القضية، أن الطالبة المجني عليها، أقرت في تحقيقات النيابة بأنه نشأت بينها والمتهم علاقة عاطفية، بعد وعده لها بالارتباط بها، واتفقا سويا على الزواج، وعلى إثر ذلك عاشرها معاشرة الأزواج، عدة مرات برضاها، داخل مسكنه تارة وفي مسكنها تارة أخرى، حتى جرى فض غشاء بكارتها، وفي المقابل لم ينفذ وعده بالزواج بها.