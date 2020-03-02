إيطاليا تعد حزمة إجراءات لمواجهة التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - روما (د ب ا)
تعد إيطاليا حزمة من الإجراءات بقيمة 6ر3 مليار يورو ( 4 مليار دولار) لمواجهة التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.
ويشار إلى أن إيطاليا تتعامل مع أسوأ تفشي للفيروس في أوروبا، حيث بلغت حالات الإصابة بها نحو 1700 حالة حتى أمس الأحد، وتتركز الاصابات في إقليمي لومبارديا وفينيتو.
وقال نائب وزير الاقتصاد انطونيو ميسياني للصحفيين اليوم الاثنين" سوف يتم التصديق على حزمة الاجراءات بحلول نهاية الأسبوع، نحن أول دولة أوروبية تقوم بذلك".
وكان وزير الاقتصاد روبرتو جوالتيري قد قال أمس الاحد لصحيفة لا ريبوبليكا إن الحكومة تتوقع استغلال " المرونة " في قواعد الانضباط الأوروبية الخاصة بالموازنة لتمويل هذه الإجراءات.
ويشار إلى أن اقتصاد إيطاليا كان يعاني حتى قبل تفشي الفيروس من أسوأ توقعات بشأن معدلات النمو.
وقد خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها اليوم من توقعاتها بالنسبة لنمو الاقتصاد الإيطالي لعام 2020 من 5ر0% إلى 0%.
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