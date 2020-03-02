الأمم المتحدة: تهجير الآف المدنيين نتيجة الاشتباكات الجوف اليمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء (د ب أ)

قال مكتب الأمم المتحدة في اليمن، اليوم الاثنين، إنه تم تهجير الآلاف من المدنيين نتيجة الاشتباكات المسلحة في محافظة الجوف، شمالي البلاد المحاذية للحدود السعودية.

وأضاف المكتب، في تغريدة بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر":"وفقًا للتقارير الأولية ، تم تهجير الآلاف من المدنيين نتيجة الاشتباكات العنيفة في الجوف على مدار الـ 24 ساعة الماضية".

ودعت المكتب الأطراف المتحاربة إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين.

وفي وقت سابق اليوم، قالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين التابعة للحكومة الشرعية، إن التصعيد العسكري للحوثيين في الجوف، أجبر عشرات الآلاف على النزوح إلى محافظة مأرب(شرقي البلاد).

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وأضافت، في بيان صحفي، أن عشرات الآلاف من النازحين يواجهون وضعا مأساويا بعد أن أجبرهم التصعيد العسكري بمحافظة الجوف على النزوح إلى مأرب المتآخمة.

وأكدت أنه تم رصد نحو 25 ألف أسرة نازحة من محافظة الجوف خلال 24 ساعة ، مشيرة إلى أن النزوح الاخير أكبر من قدراتها وقدرة السلطة المحلية والمجتمع.

وأطلقت الوحدة نداء استغاثة للمنظمات الدولية والجهات المعنية بالعمل الإنساني من أجل للتحرك العاجل لإغاثتهم.

ويوم أمس الأحد، سيطرت جماعة أنصار الله الحوثية على مدينة الحزم، عاصمة المحافظة، بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش الحكومي.