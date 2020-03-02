قافلة طبية لصحة المرأة بـ"الصحفيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عن استضافتها قافلة طبية، بالتعاون مع مديرية الصحة بمنطقة الوايلي الطبية، للفحص المبكر للصحفيات وأسرهن، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "١٠٠ مليون صحة".

وقال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي الشريعات الصحفية والرعاية الصحية والاجتماعية: يقدم الفريق الطبي، خدمة الفحص المبكر لأمراض الثدي، والضغط والسكر، والوزن، مجانًا، من العاشرة صباحًا، حتى الواحدة ظهرًا، ولمدة أسبوعين، تبدأ من السبت المقبل ٧ مارس الجاري.

وأضاف عبدالمجيد: يستفيد من خدمة الفحص الزميلات الصحفيات، وزوجات الزملاء الصحفيين، وأمهات وبنات أعضاء النقابة، وشقيقات الزملاء والزميلات.