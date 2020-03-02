ميركل تدعو لنقاش مجتمعي أكثر سلمية في مواجهة العنصرية ومعاداة الإسلام

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين (د ب أ)
دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى نقاش مجتمعي أكثر سلمية بعد الهجمات اليمينية المتطرفة والعنصرية التي شهدتها البلاد خلال الشهور الماضية.
وقالت ميركل اليوم الاثنين لدى افتتاح القمة الحادية عشر بشأن الاندماج في ديوان المستشارية بالعاصمة الألمانية برلين: "يتعين علينا الانتباه قبل أن يبدأ استخدام العنف بوقت طويل ".
وأشارت ميركل إلى ضحايا العنف اليميني والعنصري وكذلك ضحايا الكراهية النابعة من معاداة الإسلام، وأكدت أن أعضاء الحكومة الاتحادية "في حالة حزن شديد لأنه لم يتم النجاح حتى الآن في وقف هذه الجرائم"، وأكدت أنه يجب أن يتسنى لكل شخص في ألمانيا أن يشعر بالأمان وبالقبول.
وقبل بدء القمة، أجرت المستشارة ووزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر مع مسؤولين من منظمات هجرة بشأن الهجوم العنصري الأخير في مدينة هاناو غربي ألمانيا.
يذكر أن رجلا ألمانيا /43 عاما/ منحدرا من المدينة ذاتها، قتل تسعة أشخاص من أصول أجنبية في اثنين من مقاهي الشيشة بالمدينة، ويشتبه أنه قتل أمه بعد ذلك في المنزل وانتحر.
وتكرس قمة الاندماج اهتمامها هذه المرة لما يجب أن يعلمه المهاجرون قبل القدوم إلى ألمانيا من الأساس. وتعتزم الحكومة الاتحادية إطلاع أي مهاجرين محتملينن للعمل على معلومات معينة عن ألمانيا، وهم لا يزالون في موطنهم- على سبيل المثال تعلم اللغة الألمانية.
ولم تصرح ميركل بأي شيء اليوم عن التصعيد الحاصل في تركيا، حيثما حاول آلاف المهاجرين واللاجئين الوصول إلى اليونان عبر الحدود.
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