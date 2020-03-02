الحمير وخطر "الإبادة الصينية"

حظر بيتر مونيا وزير الزراعة الكيني قتل الحمير، وأمر بإغلاق كل مسالخها الحمير في البلاد.

ومنح مونيا أصحاب هذه المسالخ مدة شهر لتحويل نشاطهم لذبح حيوانات أخرى كالماشية والماعز، مؤكدا أن من لن يلتزم سيغلق مسلخه.

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فلماذا حدث هذا التطور؟

تواجه الحمير على مستوى العالم أزمة في ما يتعلق بأعدادها، بسبب الطلب الكبير على جلودها في الصين، حيث تستخدم في إنتاج أغذية "صحية" وعقاقير الطب التقليدي.

كما يحظى لحم الحمير بشعبية في الصين. لكن مع التراجع الكبير في عدد الحمير هناك، بالإضافة إلى حقيقة تباطؤ تكاثرها، اضطر الموردون للبحث عن مصادر بديلة خارج الصين