الجزائر تعلن عن حالتَيْ إصابة بفيروس "كورونا"

وكالات - أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية اليوم، الاثنين 2 مارس 2020، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا، وجرى وضع الحالتين بالحجر الصحي.

وتعود الحالتان، حسب بيان لوزارة الصحة بثه التلفزيون العمومي الجزائري، لامرأة وابنتها تبلغان من العمر 53 و24 عاما على التوالي.

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وتم تسجيل حالتي الإصابة بولاية البليدة 50 كلم غرب العاصمة، وتم رصد الإصابتين بفضل جهاز المراقبة والإنذار، حيث كانت المرأة وابنتها حاملتين للفيروس لكن لم تظهر عليهما أعراض الإصابة بالوباء.

وقالت وزارة الصحة الجزائرية أن ‏العدوى انتقلت إلى المصابتين بعد إقامة أحد المغتربين من فرنسا يبلغ من العمر 83 عاما وابنته 24 عاما في المنزل العائلي للجزائريتين، بولاية البليدة لقضاء عطلة، وعند عودته إلى فرنسا تأكدت إصابته بفيروس كورونا لتقوم الجهات الطبية بالجزائر، بمتابعة الوضع ما مكنها من تحديد هاتين الإصابتين.