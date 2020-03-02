الأردن يسجل أول إصابة بكورونا قادم من إيطاليا والتحفظ على آخر

أكد وزير الصحة الأردني، سعد جابر، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي لأردني عاد مؤخرًا من إيطاليا وفقًا لوكالة سكاي نيوز . وقال سعد جابر خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين: "تبيّن بعد الفحوصات التي أجريت على مواطنين أردنيين قادمين من إيطاليا إصابة أحدهما بفيروس كورونا". الفحوصات التي أجريت على مواطنين أردنيين قادمين من إيطاليا إصابة أحدهما بفيروس كورونا". وأشار الوزير الأردني إلى أنه:"سيتم فرض الحجر الذاتي على ذوي المصاب بكورونا لمدة 14 يومًا"، مضيفًا أنه "تم تعقيم منزل المصاب بفيروس كورونا". بكورونا لمدة 14 يومًا"، مضيفًا أنه "تم تعقيم منزل المصاب بفيروس كورونا". وفيما يتعلق بجهوزية الأردن للتعامل مع كورونا، أوضح جابر:"توجد فرق للتعامل مع المخالطين للمصاب وفحصهم، ولدينا خطة للتعامل مع تداعيات كورونا وهناك قسم خاص معزول في المستشفى لمعالجة أي إصابة بالفيروس".

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