معلومات قد لا تعرفها عن شركة تحلية المياه المالحة السعودية

أبرمت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء التابعة للشركة السعودية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أربع اتفاقات لتغذية أحمال "التحلية" في: الشقيق، رأس الخير، عرفات، ورابغ، بتكلفة تقديرية تصل إلى 923.4 مليون ريال.

اقرأ ايضًا.. تفاصيل بيان وزارة الكهرباء عن معدل شكاوى المواطنين

وقع الاتفاقية من الجانبين، المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي، محافظ المؤسسة العامة للتحلية، والمهندس ابراهيم بن فهد الجربوع، الرئيس التنفيذي لـ "نقل الكهرباء".

وتقدر الأحمال الاجمالية للمشاريع الأربعة بـ 537.7 م.ف. أ، ويشمل نطاق العمل إنشاء محطة مركزية جهد 380/132 ك.ف، وتوسعة محطتين مركزيتين بإضافة محولين جهد 380/13.8 ك.ف لكل محطة، وإنشاء محطتين فرعيتين جهد 132/13.8 ك.ف، وربطها بالشبكة الكهربائية.

وتقدم إليكم "بوابة الوفد" كل ما

النشاط الرئيسي الأول للمؤسسة هو تحلية مياه البحر لتصبح مياه صالحة للشرب، حيث تمتلك المؤسسة بنهاية العام 2012 ستة وعشرون محطة موزعة على 16 عشر موقعاً على ساحلي المملكة الغربي والشرقي. وتبلغ الطاقة المركبة لإنتاج المياه في المؤسسة أكثر من 3.3 مليون متر مكعب يومياً، كما بلغ التصدير التصميمي للمياه لنفس الفترة أكثر من 2.8 مليون متر مكعب يومياً.والثاني للمؤسسة فهو نقل المياه المحلاة إلى المدن والقرى المستفيدة، حيث بلغت أطوال خطوط النقل التابعة للمؤسسة أكثر من 4,300 كيلو متر بنهاية العام 2012، تحتوي هذه الخطوط على 34 محطة ضخ و 184 خزان بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 9 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى 19 محطة خلط.المملكة العربية السعودية نتيجة للتطور الهائل والتقدم الحضاري والاقتصادي والصناعي وزيادة عدد السكان، فقد ازداد الطلب على المياه الصالحة للشرب بدرجة تفوق بكثير تلك المتوفرة من المصادر الطبيعية مما جعل الأنظار تتجه إلى تحلية مياه البحر خاصة وأن المملكة تطل على ساحلين هما ساحل البحر الأحمر وساحل الخليج العربي وقد بدأت فكرة تحلية المياه المالحة في المملكة عندما وجه موحد البلاد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله عام 1348هـ بإنشاء جهازي تكثيف لتقطير مياه البحر ، أطلق عليهما فيما بعد أسم "الكنداسة".