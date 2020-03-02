اليونان: تعليق استقبال طلبات لجوء لمدة شهر بعد القرارات التركية الأخيرة بشأن المهاجرين

أعلنت اليونان أنها لن تقبل أي طلبات لجوء لمدة شهر؛ ردًا على قرار تركيا بالسماح للمهاجرين بعبور الحدود التركية - اليونانية خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا.



قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس - على موقع (تويتر)، حسبما ذكرت شبكة (يورو نيوز) اليوم الاثنين : "إن اليونان ستحمي

الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث إنه يتم ترحيل أي مهاجر في حال عبوره الحدود بين البلدين".



كان نائب وزير الدفاع اليوناني قد صرح بأنه تم تسجيل نحو 9 آلاف و600 حالة عبور للحدود اليونانية بطريقة غير شرعية

في الساعات الأولى من أمس /الأحد/ وتم إحباط جميع هذه المحاولات.يُذكر أن أثينا كانت اتهمت أنقرة بإرسال المهاجرين إلى الحدود في هجوم منظم، قائلة: "إنها مصرة على إبعادهم"، فيما صرحت أنقرة الخميس الماضي: "بأنها لن تمنع من الآن فصاعدًا مئات الآلاف من طالبي اللجوء من بلوغ أوروبا، وذلك بعد مقتل 33 جنديًا تركيًا في ضربة جوية بمنطقة إدلب السورية".