أوكرانيا تؤكد استمرار مشاركتها في بعثة الناتو بأفغانستان

أكد وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستايكو، اليوم الإثنين أن بلاده ستواصل مشاركتها في بعثة الدعم التابعة لحلف شمال الأطلسي ناتو في أفغانستان.



قال بريستايكو - في تغريدة له وفقًا لوكالة أنباء (يوكرينفورم)- " إن أوكرانيا ستظل شريكة

موثوق بها للولايات المتحدة والناتو وندعم إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان من خلال المشاركة في بعثة الناتو، ما دام الشعب الأفغاني بحاجة إليها".وأشار بريستايكو إلى أن أوكرانيا رحبت بتوقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بشأن إجراء عملية سلام جديدة في أفغانستان.ووقعت واشنطن وطالبان أمس الأول السبت على اتفاق لإحلال السلام في أفغانستان بعد صراع دام لأكثر من 18 عامًا، واتفقت أمريكا وحلفاء الناتو على سحب كل قواتها من أفغانستان في غضون 14 شهرًا.