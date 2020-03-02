سفير فلسطين يُثمن الموقف العربي الرافض للخطة الأمريكية للسلام

ثمن سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، الموقف العربي الموحد عاليًا، الذي أكد على عدم التعاطي مع الخطة الأمريكية للسلام، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال، والتأكيد على التمسك برؤية حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والقانون الدولي.



كما ثمن السفير اللوح في كلمته أمام أعمال الدورة (153) لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سلطنة عُمان قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بالتأكيد على الهوية العربية لمدينة القدس المحتلة "عاصمة دولة فلسطين" وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة على أرضها المحتلة كافة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي، والبحري، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية،

وحدودها مع دول الجوار الشقيقة، منوهًا بالقرار الوزاري الذي أكد على الدعم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في مواجهة هذه الخطة، وأي خطة تقوض حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتهدف لفرض وقائع مخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مبادرة السلام العربية التي نؤكد تمسكنا بها كما أقرت بكامل نصوصها عام 2002.كما أشاد سفير فلسطين بالموقف الشجاع للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي رفض وندد بالتصريحات التي أطلقها قادة الاحتلال الإسرائيلي خصوصًا تصريحات مندوب إسرائيل من على منصة مجلس الأمن المنعقد في 11 فبراير الماضي والتي تستهدف الرئيس محمود عباس وتطالب بإقصائه واعتباره غير شريك في تحقيق السلام .وحذر السفير اللوح، بشدة من مغبة إقدام حكومة اليمين في إسرائيل بتنفيذ بنود الخطة الأمريكية للسلام بالقوة والقيام بضم الضفة الغربية أو أجزاء في الضفة الغربية لدولة اسرائيل والتي شرعت في تطبيقها على أرض الواقع من خلال مصادرتها المزيد من الأراضي وبناء المزيد من البؤر الاستيطانية وتسمية المستوطنات القائمة، محملا الادارة الأمريكية والحكومة الاسرائيلية معا مسئولية التداعيات الخطيرة الناجمة عن هذا التصرف أحادي الجانب والمخالف للاتفاقيات الدولية، كما طالب المجتمع الدولي بكافة دوله ومؤسساته وفي مقدمتها مجلس الأمن باعتباره أعلى سلطة دولية بتحمل مسئولياته والتدخل لانقاذ السلام والأمن والاستقرار في المنطقة ، الذي هو جزء لا يتجزأ من الأمن والسلم الدوليين.ونوه بوجود توافق تام بشأن مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين من جانب المندوبين الدائمين التي سيتم رفعها إلى وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم يوم الأربعاء المقبل.