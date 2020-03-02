إيران تعلن ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 1501 والوفيات إلى 66

كشف نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، اليوم الإثنين، عبر التلفزيون الرسمي عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 1501 والوفيات إلى 66، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وأضاف "الأعداد الأخيرة المحددة لدينا هي 523 إصابة جديدة و12 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1501 حتى الآن ويصل عدد الوفيات
في المقابل أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تعافي 291 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.
ومع ذلك أوصت وزارة الصحة المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم التنقل بين المدن للحد من انتشار فايروس كورونا، وقالت: "يقلقنا عدم التزام بعض المواطنين بالإرشادات الصحية".
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