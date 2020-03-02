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تشخيص إصابة بكورونا لروسي عائد من إيطاليا

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أشار المركز الروسي للوقاية من فيروس كورونا، إلى أنه تم تشخيص الإصابة بهذا المرض لدى مواطن روسي عاد من إيطاليا قبل أيام، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

 

وذكر المركز، أن الشاب عاد إلى الوطن يوم 23 فبراير الماضي، وعاش في بيته في مقاطعة موسكو. وبعد بضعة أيام، توجه إلى المستوصف القريب واشتكى

من أعراض الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة، فتم نقله إلى مستشفى للأمراض المعدية.

 

وأكد المركز، أن الحالة الصحية للمريض، لا تثير القلق في الوقت الراهن. وقال تقرير المركز: "تم فورا تحديد دائرة الأشخاص الذين زارهم، والذين تحدثوا واحتكوا معه بعد عودته

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إلى الوطن. ويخضع جميعهم حاليا لإشراف طبي في مستشفى أو في المنزل".

 

ويوم أمس، أفادت مديرية الصحة بمدينة موسكو، بأنه تم نقل مواطن إلى مستشفى الأمراض المعدية رقم 1 في موسكو، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا. وذكرت المديرية أنه سيتم عزل المريض المذكور في المستشفى، حتى تظهر نتائج الاختبارات والتحاليل الطبية الخاصة.

 

وأضافت: "يخضع المريض للفحوص والاختبارات الطبية ولا يعتبر مصابا بالفيروس، حتى تظهر نتيجة الفحوص".

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