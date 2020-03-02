مقتدى الصدر يعلق على اعتذار علاوي عن تشكيل الحكومة العراقية

نددَّ زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، بالقوى السياسية التي وقفت عائقا أمام تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في البرلمان، إثر اعتذار الأخير عن مهمته، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
وتساءل الصدر، في تغريدة عبر حسابه الرسميعلى "تويتر"، "إلى متى يبقى الغافلون، ممن يحبون المحاصصة، ولا يراعون مصالح الوطن يتلاعبون بمصائر الشعب؟".
وتابع بالقول، "إلى متى يبقى العراق أسير ثلة فاسدة؟ وإلى متى يبقى بيد قلة تتلاعببمصيره، ظانين حب الوطن، وهم عبيد الشهوات".
واعتذر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، أمس الأحد، عن تشكيل الحكومة العراقية، موجها رسالة للشعب العراقي، بالاستمرار في الضغط من خلال التظاهرات السلمية لكي لا تضيع تضحياتهم، فيما قال الرئيس العراقي برهم صالح، إنه سيتم التشاور لاختيار بديل لعلاوي خلال 15 يوما وفق الأطر القانونية والدستورية.
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