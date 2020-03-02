كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء محاكمة ضابط في الجيش النمساوي متهم بالتجسس لصالح روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محاكمة العقيد المتقاعد في الجيش النمساوي المتهم بالتجسس لصالح روسيا على مدى عقود، اليوم الاثنين، وتم احتجازه لأسباب أمنية وطنية.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، قال ممثلو الادعاء: "المتهم البالغ من العمر 71 عامًا، والذي لم يتم الكشف عن اسمه، متهم بتقديم معلومات شاملة عن مجموعة من المعلومات العسكرية لموسكو، قبل كل شيء عن أنظمة الأسلحة وكيف تم تكليف المهام داخل القوات المسلحة".

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وقال محامي الدفاع، مايكل هوفر، للصحفيين قبل افتتاح المحاكمة في مدينة سالزبورج: "إنه يقول لا، ولم يخون أي أسرار عسكرية أو حكومية.

وأضاف "هوفر"، أن موكله يصف نفسه بأنه وطني.