كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا.. "ماكرون" يلغي أحداث للتركيز على استجابة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حدثين مقررين هذا الأسبوع،وذلك للتركيز على استجابة فرنسا لأزمة فيروس كورونا، حسبما أعلن مكتبه، اليوم الاثنين.

وقال المسؤول: "هذا لا يعني أن الرئيس معزول عن نفسه، فهذا للتأكد من أنه متاح لإدارة الموقف"، كما أوردت وكالة "رويترز".