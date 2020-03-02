كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الصيني: سيتم إنشاء مراكز بحث للمساعدة في احتواء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الصيني، شي جين بينج، بأنه سيتم إنشاء سلسلة من المراكز الوطنية للبحوث السريرية للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا، وفق ما ذكره التلفزيون الرسمي الصيني، اليوم الاثنين.

وقال "شي"، خلال زيارته لعدة معاهد للأدوية في بكين، إن هناك حاجة إلى بذل جهود مضنية للفوز في المعركة ضد الوباء وأنه يتعين على الصين تقديم الدعم التكنولوجي لمساعدة تلك الحملة.

وأضاف، أيضًا، أن الأمن الحيوي هو جزء مهم من الأمن القومي، مشيرًا إلى أنه يتعين على الصين إنشاء احتياطيات وطنية للقاح للتحضير لأعمال الوقاية الممكنة.