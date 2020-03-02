كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طالبان": لن نشارك في المحادثات الأفغانية حتى يتم إطلاق سراح السجناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المتحدث باسم "طالبان"، اليوم الاثنين، بأن أعضاء الحركة لن يشاركوا في المحادثات بين الأفغان حتى يتم الإفراج عن نحو 5000 من أسراها، مما يمثل حاجزًا كبيرًا محتملاً لإنهاء الحرب.

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد لـ"رويترز"، عبر الهاتف: "نحن مستعدون تمامًا للمحادثات بين الأفغان لكننا ننتظر إطلاق سراح 5000 سجين لدينا."

وأضاف: "إذا لم يُفرج عن أسرانا البالغ عددهم 5000 مقابل 100 أو 200 أو أكثر - لا يتم إطلاق سراحهم، فلن تحدث محادثات بين الأفغان"

وأوضح "ذبيح الله"، إن غالبية السجناء المدرجين في قائمة الخمسة آلاف أسرتهم القوات الأمريكية واحتجزوا في سجون الحكومة الأفغانية وأنهم أعطوا الأولوية للسجناء المرضى وكبار السن.

وأردف "ذبيح الله"، أن الاتفاق على تقليص العنف في الأيام السبعة السابقة على اتفاق السبت في الدوحة قد انتهى رسميًا.

كما قال: "بينما نتلقى تقارير تفيد بأن الناس يستمتعون بالحد من العنف، لا نريد أن نفسد سعادتهم، لكن هذا لا يعني أننا لن نعيد أنشطتنا العسكرية العادية إلى المستوى الذي كنا عليه من قبل".

وأشار إلى أنه: "قد يكون ذلك في أي وق ، يمكن أن يكون بعد ساعة أو الليلة أو غدًا أو اليوم الذي يليه."

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بموجب اتفاق تم توقيعه بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الإسلامية يوم السبت، يلتزم الجانبان بالعمل من أجل إطلاق سراح السجناء القتاليين والسياسيين كتدبير لبناء الثقة.

ويدعو الاتفاق إلى إطلاق سراح ما يصل إلى 5000 سجين من "طالبان" المسجونين مقابل ما يصل إلى 1000 أسير من الحكومة الأفغانية بحلول 10 مارس.

وقد رفض الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي لم يشارك في المحادثات، هذا الطلب منذ ذلك الحين.

وقالت الولايات المتحدة، إنها تأمل أن تبدأ المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة ووقف إطلاق النار في الأيام المقبلة، لكن الدبلوماسيين والمحللين الغربيين يرون تحديات صارخة في المستقبل.

وقال "غنى" يوم الاحد، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لم يطلب الإفراج عن السجناء وأن قضية إطلاق سراح السجناء يجب أن تناقش كجزء من اتفاق سلام شامل.

أطاحت القوات التي تقودها الولايات المتحدة بالمتشددين المتشددين من السلطة في عام 2001.