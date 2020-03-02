كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستراليا: إصابة راكبة على رحلة تابعة للخطوط القطرية بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى السلطات الاسترالية إلى التواصل مع ركاب كانوا على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى سيدني الأسبوع الماضي والذين كانوا يجلسون بالقرب من امرأة تأكد فيما بعد أنها الحالة السادسة لفيروس كورونا في نيو ساوث ويلز.

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قالت إدارة الصحة في نيو ساوث ويلز، إن المرأة في الخمسينيات من عمرها طارت من إيران إلى سيدني عبر قطر في 23 فبراير. بدأت أعراضها خلال 24 ساعة من الهبوط، لكن المرأة لم تزور المستشفى إلا بعد ستة أيام.

وحثت إدارة الصحة في نيو ساوث ويلز، جميع الأشخاص الذين كانوا على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية QR908 على عزل أنفسهم والسعي لإجراء تقييم صحي فوري إذا ظهرت عليهم الأعراض.