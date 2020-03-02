كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزراء الاتحاد الأوروبي يعتزمون مناقشة فيروس كورونا مع تزايد المخاوف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيناقش وزراء الاتحاد الأوروبي الاستجابات المحتملة على تفشي فيروس كورونا في اجتماعات استثنائية هذا الأسبوع، وسط تزايد القلق بشأن انتشار الوباء إلى معظم بلدان الاتحاد الأوروبي.

وقال ماريو سينتينو، رئيس مجموعة اليورو للدول التي تستخدم عملة اليورو، في تغريدة له على موقع "تويتر"، الأسبوع الماضي: "سيعقد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي مؤتمرًا عبر الهاتف، يوم الأربعاء لتنسيق الاستجابات الوطنية لتفشي المرض"، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف "سينتينو"، أن المؤتمر عن بعد سيكرس لتقييم الوضع، قبل الاجتماعات الرسمية المقررة بالفعل في غضون أسبوعين.

يثير انتشار الفيروس تساؤلات حول اقتصاد الاتحاد الأوروبي وإدارة منطقة شنجن الأوروبية المفتوحة الحدود وكذلك التسبب في مخاوف صحية.

لم تشهد مثل هذه الدرجة من النشاط في الاتحاد الأوروبي أزمة الهجرة في أوروبا في الفترة 2015-2016 والاضطراب المالي الذي حدث في الفترة ما بين عامي 2009 و 2012 والذي تم فيه إنقاذ العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

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نادراً ما عقد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي محادثات استثنائية منذ تغلب الاتحاد الأوروبي على أسوأ مرحلة من أزمة ديونه في عام 2012.

سوف تسبق محادثات وزراء المالية اجتماعًا استثنائيًا لوزراء الصحة بالاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الجمعة، وهو الثاني من هذا العام لتنسيق رد الفعل على فيروس كورونا.

وافق وزراء من 27 دولة في الاتحاد الأوروبي على تدابير مشتركة لمراقبة ومعالجة حالات فيروس كورونا في أراضيهم في اجتماع عقد يوم 13 فبراير.

منذ ذلك الحين، ارتفع عدد الحالات في إيطاليا، ثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي، وزاد عدد الحالات في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

اتفق خبراء من دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على الاجتماع على أساس أسبوعي لتقييم الوضع وتنسيق التدابير الممكنة لتقييد السفر داخل منطقة شنجن، التي تضم معظم دول الاتحاد الأوروبي.