كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تعلن عن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا قادمة من إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتجدد، قادم من إيطاليا.

وقالت السلطات الصحية بروسيا، في بيان لها إن الحالة الصحية للمصاب مستقرة، مؤكدة خضوع الأشخاص المحيطين بالمصاب في روسيا للفحص الطبي الدقيق.

وأضاف البيان: "في 2 مارس، تم تأكيد إصابة مواطن روسي بفيروس كورونا الجديد "COVID-2019"، ووفقًا للتحقيق الوبائي، ثبت أن الشاب قد مرض في يوم 2020/1/21 أثناء إجازته في إيطاليا".

وتابع البيان: "بالنظر إلى التاريخ الوبائي الذي تم استقصاؤه، فإن المريض معزول في القسم المناسب، وقد أجري فحص مخبري دقيق للحالة، وتم تأكيد الإصابة بفيروس كورونا جديد".

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ويذكر أن الرجل عاد إلى روسيا في 23 فبراير، وعاش في منزله الخاص في موسكو، وفي 27 فبراير، ذهب إلى العيادة مع أعراض الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة، حيث تم نقله إلى المستشفى الأمراض المعدية مباشرة".

وتفشى فيروس كورونا خارج الصين في أكثر من 58 دولة، تسبب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 7 آلاف إصابة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباء، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".