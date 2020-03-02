كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محلل سياسي يمني: الإخوان خذلوا الجوف وحجور ونهم وعمران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال منصور صالح ثوابه، المحلل السياسي اليمني من محافظة الجوف، إن قيادان الإخوان المنتمين لحزب الإصلاح، أرادو أن يوقعوا محافظ الجوف في الفخ مع الحوثي وتركوه وحيدًا مع إخوانه من قبيلة دهم.

وأشار "ثوابه" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إلي أن الإخوان خذلوا محافظة الجوف مثلما خذلوا حميد القشيبي في عمران، وخذلوا حجور ونهم في السابق.

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وأوضح المحلل السياسي اليمني، أن العكيمي قاتل وصمد في وجه الحوثي هو وشرفاء أبناء قبيلة دهم مايقارب 45يومأ.

وأعلن الحوثيون سيطرتهم على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية ، وذلك بعد دخولهم مدينة الحزم عقب معارك مع قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

يذكر أن الحوثيون سيطرتهم على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، وذلك بعد دخولهم مدينة الحزم عقب معارك مع قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.