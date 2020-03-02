كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اشتباكات في بلدة استراتيجية شمال سوريا بعد الضربات التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتبكت قوات الحكومة السورية، اليوم الاثنين، من أجل استعادة بلدة استراتيجية يسيطر عليها المتمردون في محافظة إدلب، وقال مسؤول تركي، إن أنقرة ستواصل ضرب قوات الرئيس بشار الأسد بعد تصعيد عملياتها العسكرية في نهاية الأسبوع.

وبث التلفزيون الحكومي السوري لقطات حية من داخل بلدة سراقب التي تقع على الطريق السريع الرئيسي بين الشمال والجنوب في البلاد، وقال، إنها تخضع لسيطرة الحكومة. وأنكر المتمردون التقرير، قائلين، إنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة على الرغم من القصف العنيف، كما أوردت وكالة "رويترز".

وتغيرت سراقب بالفعل مرتين في أقل من شهر، مما يعكس أهميتها كبوابة لمدينة حلب الشمالية التي تسيطر عليها الحكومة ومدينة إدلب التي يسيطر عليها المتمردون إلى الغرب.

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وقال المتمردون، إن الطائرات التركية بدون طيار كانت تضرب مواقع للجيش السوري على خط سراقب الأمامي، فأصابت اثنين على الأقل من قاذفات الصواريخ.

صعدت تركيا، التي دعمت المتمردين الذين يقاتلون الأسد في جزء كبير من الصراع الدائر منذ تسع سنوات في سوريا، تدخلها في الأيام الأخيرة ردًا على مقتل 34 جنديًا تركيًا في إدلب.

يوم الأحد أسقطت طائرتين سوريتين في إدلب وضربت مطارًا عسكريًا واحدًا على الأقل في محافظة حلب، مما أدى إلى توغل المعركة في عمق الأراضي التي تسيطر عليها القوات الموالية للأسد.