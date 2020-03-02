الجامعة “تمنح” ترخيصا للخليفي للإشراف على تدريب الفتح حتى نهاية الموسم

كشف مصدر جيد الإطلاع، صباح اليوم الإثنين، أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم منحت ترخيصا للمدرب المساعد لفريق الفتح الرباطي، مصطفى الخليفي، لقيادة الفريق خلال ما تبقى من مباريات الموسم الرياضي الجاري.

وشدد المصدر ذاته على كون الترخيص جاء بناء على طلب تقدم به الفريق، بعد فسخ عقد مدربه السابق وليد الركراكي، الذي انتقل إلى الدوري القطري.

وكان الفريق الرباطي، وفق ما أشار إليه “اليوم 24” في مقال سابق، قد اعتمد 3 معايير محددة في مدربه الجديد بينها أن يكون جديدا في عالم التدريب، وأن يكون لاعبا سابق في المنتخب، وعلى استعداد للعمل وفق برنامج وإستراتيجية المكتب المسير، وذلك مع بالموازاة مع تقديم طلب الترخيص للخلفي بقيادة الفريق حتى نهاية الموسم.