العثور على جثة امرأة متحللة بجانب أسوار سلا..كانت مقطعة وملفوفة في كيس!

عثر عدد من المواطنين، صباح اليوم الاثنين، على جثة مقطعة لإحدى السيدات، جرى رميها قرب سور تاريخي في مدينة سلا.

شهود عيان أكدوا، في تصريحات صحفية، أن الجثة عثر عليها ملفوفة في كيس، وملقاة بجانب منطقة “الأقواس” في حي سيدي موسى، غير بعيد عن الطريق الوطنية رقم 1.

ولدى إعلامها بالحادث، توافدت مختلف السلطات المختصة بمدينة سلا، لمعاينة الجثة، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى الإقليمي بغرض تشريحها.

وبدأت السلطات الأمنية تحقيقاتها في الحادث، بدءا باستجواب الأشخاص، الذين عثروا على الجثة، التي لاتزال مجهولة الهوية.