المصمم روميو يقدم آخر صيحات القفطان..استعان بأجنبيات لعرض الزي المغربي-فيديو

كشف المصمم الشهير، روميو، أخيرا، تشكيلته للقفطان لسنة 2020، في حفل حضره مهتمون بالموضة، وبعض المشاهير.

واختار روميو الثقافة اليونانية ليستوحي منها، ويمزجها مع الثقافة المغربية من خلال القفطان، ويظهر ذلك من خلال الألوان، وزركشة القفاطين.

واختار روميو التعامل مع عارضات للأزياء أجنبيات، مبررا في حديثه، أنه اختار ذلك لغياب وجود مقاولات خاصة في المغرب توفر عارضات الأزياء للمصممين.

يذكر أن اسم المصمم روميو لصيق بالقفطان المتجدد بالمغرب، إذ حاول إيصاله إلى العالمية بلمسات عصرية مع الحرص على الحفاظ على أصالته.