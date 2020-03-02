قدم ياسين الصالحي، اللاعب السابق للرجاء الرياضي والحالي لرجاء بني ملال، إعتذاره للجماهير الملالية، عقب فشل الفريق في تحقيق الفوز على أولمبيك أسفي لحساب منافسات البطولة الاحترافية.
وتابع الصالحي، في تصريح خص به “اليوم 24”: “خضنا المباراة بهدف تحقيق الفوز والظفر بنقاطها كاملة، غير أن الحظ لم يكن حليفنا، كنا نراهن على إنعاش حظوظنا، سننسى هذه المباراة ونفكر في المواجهة المقبلة”.
وفي معرض رده عن سؤال حول الإستعصاء الذي يلازم الفريق في منافسات البطولة، قال “كل من يتابع مبارياتنا والمستويات التي نقدمها يتساءل عن السر وراء فشلنا في تحقيق الفوز”.
وأضاف “الغالب الله أتمنى التوفيق لفريق في قادم المباريات”.
كانت هذه تفاصيل خبر الصالحي: “كنطلب من الجمهور يسمح لينا ومعرفتش فوقاش غادي نربحوا”- فيديو- لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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