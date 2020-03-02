سحر الصديقي تصدر “صوفينا”- فيديو

أصدرت الفنانة، سحر الصديقي، أول فيديو كليب من ألبومها الجديد، بعنوان “صوفينا” تتحدث عن ضمان المستقبل في الحياة.
وتعاملت سحر الصديقي في عملها الجديد مع الملحن، إسماعيل العصامي، فيما كتبت الكلمات بنفسها، وأشرف على إخراج الكليب زوجها منصف المالزي.
وعن الألبوم، قالت سحر الصديقي لـ”اليوم 24″ إنها أطلقت عليه اسم “كاين النور”، لأنه يبعث على الأمل، على الرغم من تضمنه بعض الأغاني الحزينة، موضحة أن زوجها منصف تكلف كذلك بالإدارة الفنية، أما الانتاج فهو لشركتهما الخاصة “لوزين”.
وتمنت الصديقي أن ينال الألبوم رضا الجمهور، وأن تحقق من خلاله عودة قوية إلى الغناء، الذي كانت بدايتها منه قبل الانتقال إلى التمثيل.
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