الحرس المدني الإسباني يضع حدا لشبكة تهريب المخدرات بين طنجة وطريفة- فيديو

تمكنت عناصر من الحرس المدني الإسباني، أمس الأحد، في طريفة، من حجز 5176 طنا من مخدر الشيرا، وتوقيف 50 شخصا، تسعة منهم يتابعون في حالة سراح.

وبحسب بلاغ للحرس المدني الإسباني، فإن الشبكة المذكورة، كانت تستعين بسيارات رباعية الدفع، وزوارق مطاطية سريعة تنقل رزما من الشيرا ما بين طريفة وطنجة.

وأضاف البلاغ ذاته أن مهام الموقوفين كانت تتوزع مابين سياقة السيارات، وحمل المخدرات، وشحنها داخل زوارق سريعة لإيصالها إلى الجنوب الإسباني.

وأوضح المصدر، أن العناصر الأمنية باشرت تحقيقات معمقة لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.