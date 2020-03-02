بهاوي يعيش أجواء الكلاسيكو من سنتياغو برنابيو-صور

عاش الفنان زهير بهاوي، ليلة أمس الأحد، أجواء الفرحة بفوز ريال مدريد في الكلاسيكو الإسباني، من مدرجات ملعب سنتياغو برنابيو.

وشارك بهاوي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام، صورا توثق للحظات قضاها في مدرجات ملعب ريال مدريد، الذي تفوق على برشلونة في المباراة، التي انتهت بهدفين دون رد لصالح الميرنغي.

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وأوضح زهير بهاوي أن حلم حياته تحقق، بعد حضوره للكلاسيكو في البرنابيو، خصوصا أن فريقه المفضل هو من فاز باللقاء.

وحقق ريال مدريد 3 نقاط ثمينة، مكنته من تصدر الدوري الإسباني، بعدما كان برشلونة في المركز الأول قبل خسارته هذه المباراة المهمة.