سيمو بلبشير عن علاقته بحسابات “حمزة مون بيبي”: لا تصدقوا الإشاعات

دافع الإعلامي سيمو بلبشير عن نفسه، بعد انتشار أنباء عن تورطه في ملف “حمزة مون بيبي”، الذي شغل الرأي العام الوطني، مدعيا أن كل ما يروج حوله مجرد إشاعات.

ونفى بلبشير، المستقر في الولايات المتحدة الأمريكية، ليلة أمس الأحد، في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي أنستغرام، ما يروج حول وجود علاقة له بملف “حمزة مون بيبي”، بكتابة عبارة: “لا تصدقوا الإشاعات”.

وكان بلبشير، قد التزم الصمت حيال ربط اسمه بملف “حمزة مون بيبي” لعدة أيام، قبل أن يخرج للدفاع عن نفسه لأول مرة السبت الماضي، عبر نفي وجود علاقة له بالمصممة عائشة عياش المتهمة في نفس الملف.

وربط اسم بلبشير بملف حمزة مون بيبي، بعد القبض على عائشة عياش، وقد اتهمته تقارير إعلامية أنه هو العقل المدبر، وأن هي من فضحت أمره أثناء التحقيقات.