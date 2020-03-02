غوارديولا: من الصعب على الخصوم تكرار هيمنة السيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن من الصعب على أي فريق أن يفرض نفس الهيمنة التي فرضها السيتي على البطولات المحلية، بعد تتويجه أمس بكأس رابطة المحترفين الإنجليزي على حساب أستون فيلا.

وذكر غوارديولا بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "أعتقد أن الأمر ملحوظ، فالفوز بـ8 ألقاب من آخر 9 بطولات، سيكون من الصعب للغاية على أي أحد تكراره".

وأضاف "تدل تلك الألقاب على الثبات في المستوى، فعندما تتذكرها وتقيمها، تدرك أن هذه المجموعة من اللاعبين خاصة للغاية".

وتابع المدرب الإسباني "الأمر يتعلق بإظهار تواجدنا في كل مباراة، هذا أفضل شيء يمكن تقديمه للنادي، فمن المهم أن يعرف الجميع أننا نتحمل مسؤولية التتويج بالألقاب".

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وأردف "سيرجيو أغويرو توج بـ13 لقبًا هنا، هذا مذهل، وبالتالي إرث أي مهاجم جديد سيتم مقارنته بهذا المستوى العالي، وهذا أمر جيد".

وواصل غوارديولا "لم أتوقع تلك النجاحات التي حققتها مع النادي، الأمر الملحوظ أن الكثير من أبطال الدوري الإنجليزي يتراجعون بعد التتويج باللقب من خلال إنهاء الموسم التالي في المركز الخامس أو السادس أو السابع".

وختم "لكننا لا نزال في المركز الثاني وبفارق 7 نقاط عن المركز الثالث، وهذا يعني بعض الشيء".