كريستيانو يرغب في العودة إلى الريال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفصح أحد الأصدقاء المقربين من نجم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، عن شعور الأخير بعد حضوره مباراة الكلاسيكو على ملعب "سانتياغو برنابيو"، الليلة الماضية.

وفاز الريال على البلوغرانا بنتيجة (2-0)، أمس الأحد، ليتصدر جدول الليغا برصيد 56 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن غريمه الأزلي، تحت أنظار كريستيانو الذي خطف الأضواء في مدرجات "سانتياغو برنابيو".

وقال الصحفي إيدو أجيري، وهو صديق شخصي لكريستيانو، خلال بث برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني "رونالدو شعر بمودة كبيرة من الناس، قبل ساعة من انطلاق الكلاسيكو، شعر المشجعون بالجنون بعدما عرفوا أنه سيصل ليحضر المباراة".

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وأضاف "كريستيانو شعر بمودة كبيرة في مدريد، وأنا متأكد من أنه شعر برغبة العودة إلى الريال، لأنه مدريديستا".

وعما إذا كان بإمكان الدون العودة لريال مدريد، صرح صديق رونالدو "إنه يركز مع يوفنتوس، وعلى دوري أبطال أوروبا حاليا، لا أعرف ماذا سيحدث بالمستقبل ولا أحد يعلم".

وختم "إنه سعيد في يوفنتوس الآن ويرغب في الفوز بدوري الأبطال، لكن أنا متأكد أنه شعر برغبة العودة".