تراجع ثروة أغنى 500 شخصية حول العالم بسبب كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تراجعت ثروة أغنى 500 شخصية حول العالم، في تعاملات الأسبوع الماضي، بواقع 444 مليار دولار، مع توسع دائرة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتراجع الأسواق العالمية على نحو واسع.

وتصدر مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، قائمة أكثر الأثرياء خسارة، إذ تراجعت ثروته بواقع 11.9 مليار دولار، لتستقر عند 116 مليار دولار، ويُقصد بتراجع الثروات هبوط قيم الأسهم التي يملكها أثرياء العالم خلال جلسات التداول، ما يؤثر سلبًا على التطورات العالمية الجيوسياسية، والاقتصادية، والصحية.

وفقد مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، نحو 10 مليارات دولار منها 1.58 مليار دولار في آخر جلسات الأسبوع، لتستقر ثروته عند 109 مليارات دولار.

وفقد مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة "لويس فيتون"، بيرنارد آرنولت، نحو 9.14 مليار دولار في تعاملات الأسبوع الماضي، لتستقر ثروته عند 89.1 مليار دولار.

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وتكبد مؤسس مجموعة "ريليانس" الهندية للمواد والطاقة، موكيش أمباني، أعلى خسائر بقيمة 2.56 مليار دولار، وتبعته وريثة مؤسس شركة ومصانع "مارس" المنتجة للحلوى والشوكولاته، جاكلين مارس، بخسارة يومية 2.07 مليار دولار.

وأظهرت أرقام رسمية أحصتها وكالة "الأناضول"، اليوم الإثنين، بلوغ عدد وفيات فيروس كورونا الذي انتشر في أكثر من 60 دولة، 3044 وفاة حتى الصباح، فيما تجاوز عدد المصابين به 89 ألفًا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.