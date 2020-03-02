شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل أول إصابة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 سجلت وزارة الصحة الأردنية أول إصابة لمواطن بفيروس كورونا الجديد، اليوم، وفق مصدر طبي. وقال المصدر إن الوزارة سجلت الإصابة لمواطن قادم من إيطاليا وقامت بوضعه في العزل الصحي. ولم يعط المصدر مزيداً من التفاصيل. وكان الأردن طبق عدة إجراءات احترازية تمثلث بوضع جميع العائدين من دول موبوءة بالمرض في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً. ومن المتوقع أن يجري وزير الصحة سعد جابر مؤتمراً صحفياً اليوم للحديث عن الحالة والإجراءات.





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