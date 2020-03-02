شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الأردن يعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية الإثنين، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت وسائل إعلام عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لمواطن أردني قادم من ايطاليا. Advertisements وأكدت بأن المواطن الأردني المصاب بفيروس كورونا كان في الحجر الصحي منذ أيام. كما أنه نقل المواطن الأردني المصاب بكورونا إلى قسم العزل الوبائي في مستشفى الأمير حمزة. وكان قد عقد وزير الصحة الدكتور سعد جابر مؤتمراً صحفيّاً في تمام الساعة الثالثة من ظهر اليوم الاثنين، في قاعة المؤتمرات برئاسة الوزراء، للإعلان عن آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

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